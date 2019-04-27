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Şehit savcı Selim Kiraz’ın suikast talimatını avukatlarlar iletti

27.04.2019 09:49

DHKP-C’nin avukatlık yapılanmasında verilen cezaların gerekçesi açıklandı. O kararda şehit savcı Selim Kiraz’ın suikast talimatını suikastçılara avukatlar iletti.


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