DHKP-C’nin avukatlık yapılanmasında verilen cezaların gerekçesi açıklandı. O kararda şehit savcı Selim Kiraz’ın suikast talimatını suikastçılara avukatlar iletti.
Şehit savcı Selim Kiraz’ın suikast talimatını avukatlarlar iletti27.04.2019 09:49
- 12 milyon emekliye büyük müjde! Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Belli oldu...
- AK Parti Kızılcahamam’da kampa girdi! Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına 2 önemli uyarı
- 27 Nisan Meteoroloji son dakika hava durumu sağanak yağış uyarısı! İl il hava durumu bugün nasıl olacak?
- Şehit savcı Selim Kiraz’ın suikast talimatını avukatlarlar iletti
- Denizli'de tekstil fabrikasında yangın
- Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki intihar girişimi trafiği felç etti
- Manisa'da korkunç kaza! Araç bariyerin üzerinde süreklenip su kanalına düştü
- Canan Kaftancıoğlu kirli ittifakı İngilizlere itiraf etti
- Canan Kaftancıoğlu'ndan kirli ittifak itirafı: Teröristlerle omuz omuzaydık
- Bursa’nın İznik ilçesinde defineciler 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi’nde kaçak kazı yaptı
- Şafak vakti camiden sadaka kutusunu çalan hırsızlar yakalandı! İşte o anlar
- Tekirdağ'da öğrencilerin gözleri önünde elektrik akımına kapıldılar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.