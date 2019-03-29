Haberler Web TV Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen törenle anıldı

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen törenle anıldı

29.03.2019 17:27

4 yıl önce İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, vefatının 4. yıldönümünde Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen törenle anıldı. Törende, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan çarpıcı açıklamalarda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları