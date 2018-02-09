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Şehit Ömer Bilal Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

08 Şubat 2018, Perşembe
Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.
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