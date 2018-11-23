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Şehit öğretmenlerimizin anısına...

23 Kasım 2018, Cuma

Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve PKK'nın katlettiği yüzlerce şehit öğretmen... Şehit edilen öğretmenlerimizin aziz hatırasına, onurlu mücadelesine ve şehadete yürümelerinin anısına...


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