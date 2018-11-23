Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın ve PKK'nın katlettiği yüzlerce şehit öğretmen... Şehit edilen öğretmenlerimizin aziz hatırasına, onurlu mücadelesine ve şehadete yürümelerinin anısına...
Şehit öğretmenlerimizin anısına...23 Kasım 2018, Cuma
- Büyücü Kesira F serisi 1 dolarlarla yakalandı!
- Şehit öğretmenlerimizin anısına...
- Başkan Erdoğan'dan Gaziantep teşkilatına sürpriz
- Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi
- Müge Anlı'da bugün şok gelişme! Babasını öldüren ailenin yanında kalan Sevil Gezer canlı yayında neler anlattı?
- Müge Anlı'da bugün gerçekler ortaya çıktı! Küçük Aslı'yı kaçıran hala Asiye Hanım canlı yayında neler anlattı?
- Bilimle sanat buluştu
- 122 yolcusuyla birlikte gövdesinin üzerine iniş yaptı
- Başkan Erdoğan'dan temel atma töreninde önemli açıklamalar
- Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişimi!
- Başkan Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor
- Cem Özer yoğun bakımdan sonra ilk kez konuştu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.