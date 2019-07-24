Şehit oğlunun isminin alt geçide verildiğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı 24.07.2019 11:35

Şehit oğlunun adının, Arnavutköy'de bir alt geçide verildiğini gören anne ve babası, gözyaşlarını tutamadı. Bir yanda hüzün diğer yanda ise gurur dolu olduklarını söyleyen acılı çift, "Oğlumuzun adının bir geçide yazılması ve her gün buradan geçen binlerce insan tarafından okunacak olması bizleri çok gururlandırdı" dedi.