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Şehit evinde askerimizden Kur'an-ı Kerim tilaveti

05 Kasım 2018, Pazartesi

Şehit evinde şehidimizin silah arkadaşının Kur'an-ı Kerim tilaveti izleyenleri mest etti.


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