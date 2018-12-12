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Şehit Emniyet Müdürü'ne veda

12 Aralık 2018, Çarşamba

Makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin naaşı, Rize Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından Mersin'e uğurlandı.


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