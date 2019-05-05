Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in (35) Ankara'daki cenazesine katılmak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gelen ve polis ekiplerince şüpheli olduğu değerlendirilen 34 kişi, gözaltına alındı. 34 kişinin ise CHP tarafından dışarıdan getirildiği iddia edildi.
Şehit cenazesinde CHP skandalı! 34 kişi gözaltına alındı05.05.2019 17:54
- Şehit cenazesinde CHP skandalı! 34 kişi gözaltına alındı
- Afgan göçmene işkence yaparak Erdoğan'a küfür ettirmişler
- İstanbul seçimlerinde 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi
- Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde şok gelişme! Rapora göre Konya'daki mehir cinayetinin katili...
- Afyonkarahisar'daki Afgan göçmene işkence yapan kişiler tutuklandı
- Şırnak'ta teröristler sivillere saldırdı! 2 ölü
- Muğla'da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi ölü ve yaralılar var
- Azez şehidi Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir Özdemir son yolculuğuna uğurlandı
- AK Parti'den son dakika İstanbul açıklaması
- Güllaç nasıl yapılır? Ramazan tatlısı güllaç tarifi
- Afyon'da CHP'li seçmenden mülteciye işkence! Bunu yapan insan olamaz
- Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme müjdesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.