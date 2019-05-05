Haberler Web TV Şehit cenazesinde CHP skandalı! 34 kişi gözaltına alındı

Şehit cenazesinde CHP skandalı! 34 kişi gözaltına alındı

05.05.2019 17:54

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in (35) Ankara'daki cenazesine katılmak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gelen ve polis ekiplerince şüpheli olduğu değerlendirilen 34 kişi, gözaltına alındı. 34 kişinin ise CHP tarafından dışarıdan getirildiği iddia edildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları