Şehit cenazesinde CHP skandalı! 34 kişi gözaltına alındı 05.05.2019 17:54

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in (35) Ankara'daki cenazesine katılmak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne gelen ve polis ekiplerince şüpheli olduğu değerlendirilen 34 kişi, gözaltına alındı. 34 kişinin ise CHP tarafından dışarıdan getirildiği iddia edildi.