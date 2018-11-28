Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız A Haber'e konuştu

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristin öldürülmesi haberini şehidin eşi Sibel Kulaksız büyük bir mutlulukla karşıladı. Kulaksız gelen haberin ardından "Bugünü bekliyordum. Teröristin ölümü bizim bayramımız oldu" dedi.
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız A Haber'e konuştu28 Kasım 2018, Çarşamba
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