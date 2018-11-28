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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi Sibel Kulaksız A Haber'e konuştu

28 Kasım 2018, Çarşamba

Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristin öldürülmesi haberini şehidin eşi Sibel Kulaksız büyük bir mutlulukla karşıladı. Kulaksız gelen haberin ardından "Bugünü bekliyordum. Teröristin ölümü bizim bayramımız oldu" dedi.


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