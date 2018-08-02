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Şehit bebekten geriye bu görüntüler kaldı

02 Ağustos 2018, Perşembe

Hakkari Yüksekova'da annesiyle birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Şehit bebek görüntülerde şehadete birlikte yürüdüğü annesiyle oynuyor.

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