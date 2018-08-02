Yol Durumu

Şehit Bebek Bedirhan'dan geriye kalanlar

02 Ağustos 2018, Perşembe

PKK'nın geçtiğimiz akşam Hakkari Yüksekova'da düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'dan geriye, izleyenlere duygulu anlar yaşattıran işte bu görüntüler kaldı...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları