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Şehit babasının göz yaşartan sözleri

06 Kasım 2017, Pazartesi
Diyarbakır'da, PKK'nın hücre evine yapılan baskın sırasında şehit olan polis memuru Mehmet Alp Taşdemir için memleketi Manisa'da tören düzenlendi. Şehidin cenaze namazını kıldıran babası duygusal bir vedada bulundu.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Emekli Emekli

Yoruma gerek var mı? Rabbim mekanını cennet , makamını Peygamberimizin yanında eylesin.

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cevapla 06.11.2017 14:18
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