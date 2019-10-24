Şehit babasından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki: Oğlumu öldürdüler 24.10.2019 17:42

Diyarbakır'da şehit babası, esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır'da esnafları ziyaret eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yolunu kesen şehit babası, "Oğlumu öldürdüler" diyerek çıkıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte merkez Sur ilçesindeki Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. HDP'lilerin esnaf ziyaretini gören ve kendisini şehit babası olarak tanıtan kimliği açıklanmayan kişi, Sezai Temelli'ye tepki gösterdi.

"BEN ŞEHİT BABASIYIM, OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"

Temelli'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri, kendini şehit babası olarak tanıtan kişiyi bölgeden uzaklaştırdı.