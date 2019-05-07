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Şehit babası Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmadı

07.05.2019 10:28

Suriye'de çatışmada şehit düşen Deniz Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir, son yolculuğuna uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şehit Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in cenaze törenine katıldı. Yüzbaşı Celaleddin Özdemir’in Ailesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun taziyesini kabul etmedi.


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