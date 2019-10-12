Şehit asker Yunus Mermer'in ailesine yolladığı video yürekleri dağladı |Video

Azez'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in şehit olmadan önce video çekip ailesine yolladığı ortaya çıktı. Mermer'in sevdiklerine yolladığı video, izleyenlerin yüreğini dağladı.
ŞEHİTTEN SEVDİĞİNE SELAM
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in, şehit olmadan önce video çekip ailesine yolladığı ortaya çıktı.
Mermer, videoda ailesine ve sevdiğine selam yollarken onları çok sevdiğini de söylüyor.
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