Şehit annesine hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
13 Şubat 2018, Salı
Adana’da ücretsiz kartıyla otobüse binmek isteyen şehit annesine, otobüs şoförü 2,5 lirayı almak için diretti. Şoför parayı alamayınca şehit annesine hakaret etti. Olay, kent merkezinde yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şehit annesi, ücretsiz kartıyla halk otobüsüne bindi. Otobüs şoförü Eren Güngör şehit annesinin ücretsiz kartla otobüse bindirmek istemedi ve 2,5 lira otobüsü ücretini istedi. Ancak şehit annesi ücreti vermedi. Daha sonra Güngör şehit annesine hakaret etmeye başladı. Şehit annesi, “ Sen askerliğini yaptın mı, biz bu vatana şehit verdik” demesi üzerine şoför Güngör ”Vermiş olabilirsin, bu otobüs mazot yakıyor, devletin Allah belasını versin” dedi. Otobüs de bulunan güvenlik kamerası görüntüsü sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki topladı. Bunun üzerine Adana Valiliğinin talimatı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce bahse konu görüntü incelendiğinde, araç şoförünün Şehit Aileleri ve Devleti alenen aşağıladığı için araç sürücüsü Eren Güngör, Adana Cumhuriyet Başsavcılığından talimat alınarak, adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
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Otobüsü mazot yakıyor, İki buçuk lirayı, şehit anasının başına kakıyor, Vergimi ödüyorum diye tavır takıyor, Açmış ağzını devletine bela şakıyor, 15 temmuz’a televizyondan bakıyor, Sen yumuşak yatağında rahat uyu koçum, Şehidimin kanı akıyor, Yazıklar olsun sana, Dön de bir sor, ne oluyor bana, Seni de doğuran bir ana, Kurban ol, şehidimin döktüğü bir damla kana… Avukat Ersen UYAR
bu kamera olayını icat edenin elllerinden ayaklarınndan öpmek lazım şimdi ğötüne tekmyi vururlarsa şaşırma
İNSALLAH ALLAHIM TEZELDEN SEN VE SENİN GİBİ VATAN HAİNLERİNİN BELALARINI VERSİN AMİNNNNN...................
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