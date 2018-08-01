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Şehit anne ve bebeğine veda! Başkan Erdoğan da törende

01 Ağustos 2018, Çarşamba

Hakkari'deki hain saldırı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan memleketleri Sivas'ta toprağa veriliyor. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "İdam cezası için atacağımız adım yakındır." dedi..

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