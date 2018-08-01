Hakkari'deki hain saldırı sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan memleketleri Sivas'ta toprağa veriliyor. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "İdam cezası için atacağımız adım yakındır." dedi..
Şehit anne ve bebeğine veda! Başkan Erdoğan da törende01 Ağustos 2018, Çarşamba
- Şehit anne ve bebeğine veda! Başkan Erdoğan da törende
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