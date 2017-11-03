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Şehit ailelerinden CHP'ye çok sert tepki

02 Kasım 2017, Perşembe
PKK'nın Suriye koluna 'parti' diyen CHP'ye şehit ailelerinden çok sert tepki geldi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

bence chpkk daha beter

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evet101
hayır0
cevapla 02.11.2017 17:39
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