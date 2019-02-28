Şehir magandasının ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada

İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.
Şehir magandasının ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada28.02.2019 12:14
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