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Şehir magandasının ambulansa 'yol vermeme' çabası kamerada

28.02.2019 12:14

İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.


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