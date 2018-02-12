Yol Durumu

Şehide vedada duygulandıran görüntü

11 Şubat 2018, Pazar
Afrin şehidimiz Mehmet İlker Karaman'ın cennete uğurlandığı o anda tabutun başında duran askerimizin gözünden yaşlar aktı. Bunu gören bir şehit yakını ise askerin yanına gelip göz yaşlarını sildi ve askerimizi öptü. İşte o anlar...
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları