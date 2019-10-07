Sefaköy'de dehşete düşüren görüntüler! Silahlı magandalar yolu kapatıp havaya ateş açtı 07.10.2019 11:59

İstanbul Sefaköy'de geldikleri motosiklet ve otomobillerle yol kapatıp meşale yaktıktan sonra tabancayla havaya ateş açan gençler ortalığı birbirine kattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.