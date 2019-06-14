Sefaköy E-5'te seyir halindeki otobüs alev aldı (Video)

Sefaköy'de bir belediye otobüsü E-5'te seyir halindeyken alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
stanbul Sefaköy'de E-5'te seyir halinde olan bir belediye otobüsü alev aldı.
Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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