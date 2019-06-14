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Sefaköy E-5'te seyir halindeki otobüs alev aldı (Video)

14.06.2019 13:17

Sefaköy'de bir belediye otobüsü E-5'te seyir halindeyken alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.


stanbul Sefaköy'de E-5'te seyir halinde olan bir belediye otobüsü alev aldı.

Otobüste yükselen alevlere vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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