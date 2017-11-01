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Şeddeli terbiyesizliğe halk tepkili

31 Ekim 2017, Salı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çirkin söylemlerde bulundu.CHP'li Tezcan'a çirkin ifadelerinin ardından gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Halk bu konuda ne düşünüyor? İşte A Haber mikrofonlarına vatandaşın verdiği cevaplar...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Chepni_Nihat Chepni_Nihat

Bu milletin aynı oyunları tekrar tekrar yutacaklarını sanarak, bu ülkeden ve bu insanlardan ne kadar uzak olduklarının açık ispatıdır bu söylemler. geçmişte Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han dan beridir aynı iftira ve söylemler, yemezler arık yemezler, bu Asil Millet artık sizin yüzünüzü gördü.

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evet1
hayır0
cevapla 01.11.2017 10:13
BUNLAR ADAM DEĞİLLER,, BUNLAR ADAM DEĞİLLER,,

klasik CHP konuşması ,bunlar satıcı ,bunlar hain ,bunlar iftiracı ,bunlar yalancı ,bunlar maalesef islam düşmanları ,YAZIKLAR OLSUN SİZLERİN FAŞİST ZİHNİYETİNE ,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.11.2017 08:51
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