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Seçimlere günler kala Show TV'nin "Güldür Güldür" isimli komedi programında algı operasyonu

25.03.2019 17:38

Show TV'de yayınlanan "Güldür Güldür" isimli komedi programında, seçimlere bir haftadan az bir süre kala hazırladıkları skeçle skandal algı operasyonuna imza atıldı. Sabah yazarı Melih Altınok, "Muhalefete yakın medya eleştirisiyle de güldürebilirler mi? Halk TV'nin gazeteci pozlarını falan tiye alarak değil ama! Savcı Kiraz'ın katledildiği günkü Cumhuriyet yazı işleri toplantısını canlandırıp güldürebilirler mi?" diyerek sert tepki gösterdi.


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