AHaber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, 23 Haziran seçimleri öncesi çok önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde yapılan usulsüzlüğün detaylarını paylaşan Kerim Ulak, yeniden yapılacak seçimlerde sandık kurulu ve müşahitlerin neden kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı. İşte Kerim Ulak'ın açıklamaları: YSK 6 Mayıs'ta seçimlerin yeniden yapılacağını ilan etti. Toplam 10 milyon 560 bin kayıtlı seçmen var. Seçimlerde yapılan hilenin tamamı İBB seçimleri için yapıldı. 6-7 aç öncesinden bir çete devreye girdi ve hangi sandıkta nasıl bir hırsızlık yapacakları üzerine çalışma yaptılar. Birçok sandıkta Binali Yıldırım'ın oyları aldığı oyun çok altında kayıtlara geçti. Sadece benim tespit ettiğim 30 sandıkta 4270 oyu çalındı Binali Yıldırım'ın. Bu hırsızlık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlığı.
Seçimlerde sandık kurulları ve müşahitler neden önemli?21.05.2019 16:29
- ABD polisinden gence ölümüne dayak! Dehşete düşüren anlar kamerada
- Seçimlerde sandık kurulları ve müşahitler neden önemli?
- Sakarya'da korkunç kaza! Otomobile çarpıp karşı şeride uçtu: 2 yaralı
- Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine katılıp ağlayan katil zanlısı yakalandı
- YSK'nın gerekçeli kararı bugün açıklanmayacak
- Üniversitedeki katliamının detayları ortaya çıktı! 4 akademisyeni öldüren caniden kan donduran sözler
- Millet ittifakı çöküyor! Her an dağılabilir
- Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Ecrin bebek, evin yakınındaki foseptik çukurunda...
- YSK'da İstanbul seçimleri için "gerekçeli karar" mesaisi!
- Haliç Üniversitesi'nin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu'nun tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- BDDK'dan döviz işlemlerinde yeni düzenleme
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.