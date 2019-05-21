Seçimlerde sandık kurulları ve müşahitler neden önemli? 21.05.2019 16:29

AHaber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, 23 Haziran seçimleri öncesi çok önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde yapılan usulsüzlüğün detaylarını paylaşan Kerim Ulak, yeniden yapılacak seçimlerde sandık kurulu ve müşahitlerin neden kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı. İşte Kerim Ulak'ın açıklamaları: YSK 6 Mayıs'ta seçimlerin yeniden yapılacağını ilan etti. Toplam 10 milyon 560 bin kayıtlı seçmen var. Seçimlerde yapılan hilenin tamamı İBB seçimleri için yapıldı. 6-7 aç öncesinden bir çete devreye girdi ve hangi sandıkta nasıl bir hırsızlık yapacakları üzerine çalışma yaptılar. Birçok sandıkta Binali Yıldırım'ın oyları aldığı oyun çok altında kayıtlara geçti. Sadece benim tespit ettiğim 30 sandıkta 4270 oyu çalındı Binali Yıldırım'ın. Bu hırsızlık Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlığı.