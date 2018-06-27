Seçimi kazanamayınca Almanlara ağlayan CHP'li

24 Haziran genel seçimleri geride kaldı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra sahaya inen Euronews Almanya, halka düşüncelerini sordu. İstanbul'da yapılan röportaj, acı dolu anların yaşanmasına neden oldu. CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye gönül veren bir genç kız, gözyaşlarına boğularak "Çok ama çok kızgınım. Genç bir kadın olarak; sadece 25 yaşındayım, bu yaşamak istediğim çok güzel bir ülke ama genç bir kadın olarak her şey tehlikede" ifadelerini kullandı.
Seçimi kazanamayınca Almanlara ağlayan CHP'li26 Haziran 2018, Salı
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vatani sevmeyen yunanistan dev olur gider ne kadar hain var ise biz de chp adamlari var iken muslimanlar neler cekti o gunleri umutmadik bunlara rahat batiyor
ele buna agliyanlar da devlete millete fayda gelmez
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