Yol Durumu

Seçimi kazanamayınca Almanlara ağlayan CHP'li

26 Haziran 2018, Salı

24 Haziran genel seçimleri geride kaldı. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan'ın seçim zaferinden sonra sahaya inen Euronews Almanya, halka düşüncelerini sordu. İstanbul'da yapılan röportaj, acı dolu anların yaşanmasına neden oldu. CHP'nin adayı Muharrem İnce'ye gönül veren bir genç kız, gözyaşlarına boğularak "Çok ama çok kızgınım. Genç bir kadın olarak; sadece 25 yaşındayım, bu yaşamak istediğim çok güzel bir ülke ama genç bir kadın olarak her şey tehlikede" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
dr dr

vatani sevmeyen yunanistan dev olur gider ne kadar hain var ise biz de chp adamlari var iken muslimanlar neler cekti o gunleri umutmadik bunlara rahat batiyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet23
hayır0
cevapla 27.06.2018 00:57
mustafa mustafa

ele buna agliyanlar da devlete millete fayda gelmez

Aynı Görüşte misiniz?
evet24
hayır0
cevapla 27.06.2018 00:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları