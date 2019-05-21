Seçime günler kala son anketler ne durumda? GENAR Başkanı İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklama

GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş 23 Haziran seçimleri hakkında önemli ipuçları verdi. 1.7 milyon seçmenin sandığa getirilmesinin önemine dikkat çeken İhsan Aktaş, 300 bin geçersiz oyun ise bu seçimlerde büyük ölçüde eriyeceğinin altını çizdi. 23 Haziran seçimlerinin kaderini sandık güvenliğinin belirleyeceğini vurgulayan İhsan Aktaş, seçim çalışmaları yaptıklarını, rakam veremeyeceklerini ancak başabaş bir seçim yarışı olacağını belirtti. Son kamuoyu araştırmaları ne diyor? 1.7 milyon kararsız seçmen ikna edildi mi? Sandık güvenliği seçim sonucunu nasıl etkiler? Seçime günler kala son anketler ne durumda? İşte detaylar...
Seçime günler kala son anketler ne durumda? GENAR Başkanı İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklama21.05.2019 18:46
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