Seçimden önce Demirtaş'ı tanımıyorum diyen İmamoğlu seçimden sonra övgü yağdırdı 18.04.2019 21:14

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi katıldığı bir televizyon programında HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorulan sorulara kaçamak yanıtlar vermişti. İmamoğlu o programda HDP'nin kendisine verdiği desteği kabullenmezken, Demirtaş için ise "kendisini tanımıyorum" demişti. Aynı İmamoğlu seçim sonrası açıklamalarında ise Demirtaş'a övgü yağdırdı. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı siyaset için "çok beğeniyorum" açıklaması yapan İmamoğlu, böylece gerçek yüzünü ortaya çıkarmış oldu.