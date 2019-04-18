31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi katıldığı bir televizyon programında HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorulan sorulara kaçamak yanıtlar vermişti. İmamoğlu o programda HDP'nin kendisine verdiği desteği kabullenmezken, Demirtaş için ise "kendisini tanımıyorum" demişti. Aynı İmamoğlu seçim sonrası açıklamalarında ise Demirtaş'a övgü yağdırdı. Selahattin Demirtaş'ın yaptığı siyaset için "çok beğeniyorum" açıklaması yapan İmamoğlu, böylece gerçek yüzünü ortaya çıkarmış oldu.
Seçimden önce Demirtaş'ı tanımıyorum diyen İmamoğlu seçimden sonra övgü yağdırdı18.04.2019 21:14
- Ekrem İmamoğlu'nun musakkalı mütevazilik yalanı
- Seçimden önce Demirtaş'ı tanımıyorum diyen İmamoğlu seçimden sonra övgü yağdırdı
- Mazhar Alanson'dan 'yoğun bakım' iddialarına videolu cevap: Cumhuriyet'in palavrası
- Kim Kardashian yatak odasındaki ilginç düzeneği böyle gösterdi
- YSK İstanbul kararını ne zaman açıklayacak?
- Rus, Alman ve İngiliz turistler Türkiye'ye akın etti
- AK Parti'den flaş mazbata hamlesi! İl Seçim Kurulu’na başvuracak
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan çarpıtılan sözleri ile ilgili Zillet İttifakı yandaşlarına cevap
- Hadid kardeşler yine olay oldu! İşte herkesin konuştuğu Bella Hadid ile Gigi Hadid'in o fotoğrafı...
- Son dakika: YSK'dan KHK'lı adaylarla ilgili itiraza ret
- Skandal mazbata kararına sevinen PKK ve FETÖ oldu
- Eski İstanbul İl Jandarma Komutanına müebbet hapis
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.