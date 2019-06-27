Seçim Türkiye'de oldu Batı neden sevindi? 27.06.2019 19:47

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yenileme seçimleri sonrası Batı medyası yine harekete geçti. Osmanlı'nın sonunu hazırlayan kirli ittifak günümüzde yine devreye girdi. 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerini kaybeden ama Türkiye genelinde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile alınan başarıyı görmezden gelenlerin yaydığı "Türkiye'nin direnci kırılıyor" algısı ile ne hedefleniyor? İşte Batı medyasının kirli propagandasını anlatan analiz haberimiz...