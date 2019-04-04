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Seçim sonuçları üzerinden yeni Gezi hayali

04.04.2019 15:16

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın oylarında yapılan usulsüzlüğün ardından YSK, itiraz edilen sandıklarda yeniden sayım kararı verdi. YSK'nın bu kararı sonrası seçim sonuçları üzerinden yeni Gezi hayali kuranlar oldu. Özellikle CHP'li bazı yetkililerin kesin sonuçlar açıklanmadan yaptıkları bazı açıklamalar sosyal medyadaki provokasyonu körükledi.


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