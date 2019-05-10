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Seçim sonrası 5 ilde 6 yeni endüstri bölgesi kuruldu! Tam 1,7 milyar dolar...

10.05.2019 10:59

Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul, Bursa, İzmir, Mardin ve Balıkesir'de 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi. Yeni endüstri bölgeleriyle cari açığın 1,7 milyar dolar azaltılması hedeflenirken, toplam yatırım miktarı 3,7 milyar dolar olacak özel endüstri bölgelerinin 49 binden fazla kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor.


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