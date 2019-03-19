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Seçim öncesi provokatörleri sahnede! Mansur Yavaş sloganları atıp saldırdılar

19.03.2019 12:32

Ankara Keçiören Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Cumhur İttifakı Seçim Bürosuna otomobille gelen kimliği belirsiz şahıslar, seçim bürosunda görevli iki kişiyi Mansur Yavaş sloganları atarak sopalarla darp etti.


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