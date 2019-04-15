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Seçim iptal edilirse CHP ne yapacak? İşte CHP'nin 'B' planı

15.04.2019 20:41


Büyükçekmece'deki usulsüzlük İstanbul seçimlerinin yenilenmesini gündeme getirdi. CHP'nin hukukçu kurmayları seçimin iptal edilme olasılığına karşı yeni bir yol haritası belirleme çalışmasına başladı.

Aslında YSK kararları nihai karardır. YSK'nin aldığı kararlar üzerine başka yargı mercine başvurulamıyor. Fakat Kılıçdaroğlu'nun kurmayları olası seçim iptali durumunda kararı Anayasa Mahkemesi'ne hatta daha da ileri gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımayı değerlendiriyor.

CHP bireysel başvuru yöntemiyle hak kaybı yaşandığına vurgu yapılacak. Ancak hukuk çevreleri Anayasa Mahkemesi'nin olası başvuruyu değerlendirmeye almayacağını düşünüyor.

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