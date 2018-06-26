33 / 23 39 / 22 29 / 15 30 / 13 31 / 18 31 / 18 31 / 18 30 / 23 26 / 11 29 / 18 34 / 20 29 / 16 29 / 18 40 / 19 29 / 13 27 / 16 35 / 20 30 / 16 25 / 13 30 / 17 29 / 17 26 / 19 32 / 17 30 / 16 33 / 19 38 / 20 28 / 17 25 / 16 37 / 20 33 / 17 27 / 12 29 / 16 36 / 21 24 / 19 30 / 16 32 / 18 31 / 23 35 / 20 29 / 16 31 / 25 29 / 21 31 / 22 34 / 22 32 / 18 31 / 17 26 / 11 28 / 15 31 / 16 31 / 17 25 / 18 30 / 17 35 / 21 29 / 18 31 / 17 26 / 14 36 / 21 31 / 18 34 / 24 30 / 18 33 / 18 29 / 15 30 / 17 25 / 19 31 / 22 29 / 22 30 / 19 27 / 20 38 / 24 27 / 20 31 / 15 40 / 23 34 / 24 26 / 19 31 / 19 27 / 23 37 / 20 29 / 15 28 / 14 28 / 19 26 / 14 25 / 19
- Anasayfa
- Web TV
- "Seçim ikinci tura kalabilir" diyen Demet Akbağ'ın tahmini tutmadı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.