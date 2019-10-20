Seçim günü başörtülü görevliye alçak saldırı! Mahkeme kararını verdi 20.10.2019 00:02

Kadıköy'de, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçiminde, siyasi parti temsilcisi olarak bir okulda bulunan Zeynep Yıldırım'ın başörtüsünü çekerek ittikleri iddiasıyla yargılanan 2 kadından biri "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.