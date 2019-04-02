Seçim bitti itiraz süreci başladı! Süreç nasıl işleyecek? 02.04.2019 10:55

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Peki şimdi gözlerin çevrildiği itiraz süreci nasıl işleyecek? Bugün itibariyle itiraz süreci başlamış durumda. Örneğin İstanbul veya Ankara'da, herhangi bir siyasi parti yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına ilgili sandıklarla ilgili itirazlarını bildirecek. İlçe seçim kurulları Çarşamba ve Perşembe günleri bu itirazı değerlendirecek ve kararını verecek.