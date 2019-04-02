Haberler Web TV Seçim bitti itiraz süreci başladı! Süreç nasıl işleyecek?

Seçim bitti itiraz süreci başladı! Süreç nasıl işleyecek?

02.04.2019 10:55

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. Peki şimdi gözlerin çevrildiği itiraz süreci nasıl işleyecek? Bugün itibariyle itiraz süreci başlamış durumda. Örneğin İstanbul veya Ankara'da, herhangi bir siyasi parti yarın saat 15.00'e kadar ilçe seçim kurullarına ilgili sandıklarla ilgili itirazlarını bildirecek. İlçe seçim kurulları Çarşamba ve Perşembe günleri bu itirazı değerlendirecek ve kararını verecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları