İl Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazı sonuçlanmadan mazbatayı CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na verdi. A Haber canlı yayınında İl Seçim Kurulu'nun tepki çeken kararını değerlendiren ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı "Kırıkkale Keskin'de yaşanan sürecin İstanbul'da yaşanmaması için AK Parti, YSK'ya başvuru yapmıştı. YSK mazbatanın verilmesini uygun gördü. Hukuken bu işlemlerde bir problem görünmüyor. Usulsüzlük iddiaları ortada dururken, şu anda İstanbul seçiminin kazanını şudur ya da budur demek yerine bu iddiaların araştırılmasını ve gereğinin yapılmasını kamuoyu beklemektedir. Kimse zafer turu atmasın her şey için çok erken. CHP'nin seçim gecesinden bu yana oluşturmak istediği algı bu sonuca yönelikti. Gelinen noktada sonuç bugün mazbatanın teslim edilmesi şeklinde olabilir ama zafer nidaları atmak için erken, top şu anda YSK'da..." ifadelerini kullandı.
Şebnem Bursalı'dan 'mazbata' yorumu: "Zafer nidaları için erken top şu anda YSK'da"17.04.2019 20:25
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