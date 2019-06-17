Sayıştay'ın yalanlamasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu milyonlara yalan söyledi 17.06.2019 13:35

Dün gerçekleştirilen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayında yalanları ile geceye damga vuran CHP adayının Sayıştay raporu konusunda da yalan söylediği ortaya çıktı. Takvim Gazetesi Yazarı Zafer Şahin A Haber canlı yayınına katılarak İmamoğlu'nun sayıştay yalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dün akşam Türkiye AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında olan canlı yayına kilitlendi. İki aday da merakla beklenen projelerini İstanbullulara duyururken, geceye Ekrem İmamoğlu'nun yalanları damga vurdu.

Havaalanında yaşanan VIP olayından sonra Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "it" diyen, 31 Mart'taki seçim gecesi de "29 bin oy farkla kazandık" sözlerini söyleyen İmamoğlu ortak yayında bu sözlerini inkar ederek yalana başvurdu.

SAYIŞTAY RAPORU DA YALAN ÇIKTI

Ortak yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca lira zarar ettiğini iddia eden Ekrem İmamoğlu, bu iddiasını da Sayıştay Raporuna dayandırdığını söylemişti. Canlı yayında rapor ile şov yapmaya kalkan İmamoğlu'nun bahsettiği raporun Sayıştay tarafından 23 Mayıs 2019'da yalanlandığı ortaya çıktı. Sayıştay o dönem yaptığı açıklamada; 2018 yılına ait raporların henüz tamamlanmadığını, 2019 yılına ait incelemelerin de başlamadığını belirterek "Denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır." demişti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE CHP ADAYI ORTAKLAŞA YALAN SÖYLEDİLER

Ortak canlı yayının moderatörü İsmail Küçükkaya da CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yalanına ortak oldu. Küçükkaya olmayan raporla ilgili olarak Binali Yıldırım'a "Okudunuz mu?" derken, İmamoğlu ise olduğunu iddia ettiği rapordan bazı rakamlar ortaya atarak milyonları aldatmaya çalıştı.

SAYIŞTAY 2 SORU SORUYOR

1) Sayıştay tarafından henüz incelenmeye başlanmayan 2019 yılına ait olmayan raporu nerden buldunuz?r

2) Sayıştay tarafından raporlama süreci henüz sonuçlanmamış olan 2018 yılına ait rapora nasıl ulaştınız?

İŞTE SAYIŞTAY'IN YAPTIĞI O AÇIKLAMA

Bazı basın yayın organlarında, Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.



Her şeyden önce haberlerde yer alan açıklama ve yorumlarda 2019 yılı ile karşılaştırma yapılmaktadır. Oysa 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır.



Diğer taraftan geçmiş yıllara ilişkin denetim raporları ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmakta olup, Sayıştay raporlarında, haberlerde yer aldığı şekliyle bir tespit veya değerlendirme bulunmamaktadır.



Söz konusu haberlerde yer alan açıklama ve değerlendirmelerin kaynağı tarafımızca bilinmemekte olup, Sayıştay raporlarından alınmış gibi gösterilmesi belli maksatla yapılmış olup, gerçekle bağdaşmamaktadır.



Sayıştay raporlarında yer almayan bilgilerin Kurumumuzun adı kullanılarak basın yayın organlarında yer alması, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine yol açtığı gibi Sayıştay'ın saygınlığını da zedelemektedir.



Yayıncılık etiği ile bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltıcı bu tür haberlere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.