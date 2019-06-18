Sayıştay'dan CHP ve İmamoğlu'nun iddialarına yalanlama (Video) 18.06.2019 10:03

Sayıştay'dan CHP adayı İmamoğlu'nun iddialarına ilişkin yapılan son dakika açıklamasında "İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur'' denildi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan canlı yayın tartışmasında Sayıştay raporu polemiği yaşanmıştı.

Konuya ilişkin Sayıştay'dan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddia edildiği gibi denetim raporlarında, İBB tarafından sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin değerlendirme yoktur. İBB ve iştiraklerine ilişkin iddialar, kamu zararı veya usulsüzlük unsurları taşımadığı için yargılamaya esas ayrı rapor düzenlenmemiştir."

Sayıştay'a ait olduğu iddia edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mali bilançoları ile ilgili olduğu ifade edilen raporlar Yıldırım-İmamoğlu zirvesinde de gündeme geldi.

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sayıştay'ın raporu olduğu iddia ettiği belge üzerinden çeşitli rakamlar verdi. Ancak bu konuda Sayıştay Başkanlığı'nın geçen ay yaptığı açıklama İmamoğlu'nun açıklamalarındaki iddiaları reddeder nitelikte.