Savunmada hedef 2.5 milyar $ ihracat

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı düşüren ve bu yıl 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye, Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) gövde gösterisi yapacak.
Savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 80'lerden 35'e çeken ve son dönemde yapılan atılımlarla dünya çapında adından söz ettiren Türkiye, bu yıl savunmada 2.5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Türkiye'de iki yılda bir düzenlenen ve bölgenin en önemli fuarlarından biri haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) da salı günü İstanbul'da kapılarını açarak kamu ve özel sektör oyuncularını bir araya getirecek. ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN gibi vakıf şirketlerinin yanı sıra özel sektörde faaliyet gösteren yerli firmaların da iddialı ürünleriyle yer alacağı IDEF19, TSK Güçlendirme Vakfı yönetiminde TÜYAP Fuar Kongre Merkezi'nde 30 Nisan'da başlayacak, 3 Mayıs'a kadar sürecek.
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