Savunmada hedef 2.5 milyar $ ihracat 26.04.2019 09:58

Savunma sanayinde dışa bağımlılığı düşüren ve bu yıl 2.5 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye, Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) gövde gösterisi yapacak.