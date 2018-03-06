Savunma sanayiinde dev hamle! Robot askerler geliyor

Geçen yıl açılışı gerçekleştirilen insansı robot üreten Akınrobotics, savunma sanayinde milli ürünlerin kullanımının artması üzerine robot asker üretmeye hazırlanıyor. Savunma sanayi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Özgür Akın, ''Savunma Sanayi Müsteşarlığı, üniversiteler ve sanayi işbirliğiyle, asker robotlar yapmak istedikleri bildirmişti. Bizler bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizle böyle bir göreve, emre hazırız. Bizim ürettiğimiz ürünler tamamen yerli ve millidir. " dedi.
Savunma sanayiinde dev hamle! Robot askerler geliyor06 Mart 2018, Salı
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