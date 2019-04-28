Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan gururlandıran paylaşım 28.04.2019 22:58

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın resmi Twitter sayfasından 'Yerli Kara Platformlarımız 2' isimli bir video yayınlandı. Yerli ve milli projeler olan Samur, Kunduz, Kobra II, Ural, Tulpar ve Ukap'ın tanıtıldığı görüntüler göğüsleri kabarttı.

SAMUR

Türkiye, savunma sanayii alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. Nehirlerin ve akarsuların güvenle aşılmasını sağlayan seyyar köprü ''Samur'' görücüye çıktı. Harekat sırasında nehirle karşılaşan ordunun, hız kesmeden ve tüm zırhlı araçlarıyla engeli aşması için tasarlanan milli seyyar yüzücü hücum köprü aracı 'Samur', dünyanın ilgisini çekti. Pek çok ülkenin, ordusuna bu aracı kazandırmak için Türk yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Tasarımı ve yazılımı Türk mühendislerce yapılan 'Samur', hem karada hem de suda ilerleyebiliyor.



URAL

Otokar firmasının ürettiği bir diğer zırhlı personel taşıyıcı ise Otokal Ural. Tamamı zırh sacından üretilmiş personel kabini ile farklı tehditlere karşı sağladığı üst seviye personel korumasına ilave olarak; geniş iç hacmi ve koltuk ara mesafeleri, ergonomik tam boy koltukları, süspansiyonu ve sınıfındaki en büyük lastik ebadı sayesinde personel konforunu da en üst seviyede tutuyor.



TULPAR

Tulpar, A400M ile taşınabilirlik, modüler koruma yapısı, elektronik alt yapı ve düşük siluet gibi teknik ve taktik özellikleri ile geleceğin zırhlı muharebe aracı. Geniş iç hacmi, yüksek taşıma kapasitesi ve esnek mimarisi ile gelecekte ortaya çıkabilecek zırh ve görev donanımı ihtiyaçlarına cevap verebilecek genişleme kapasitesine sahip.

KUNDUZ

Türk mühendislerce Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda tasarlanan ve milli imkanlarla üretilen amfibi zırhlı muharebe istihkam iş makinesi "Kunduz", Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hızına hız kattı.

COBRA2

Cobra 2, Üstün hareket kabiliyeti ve 9 personel taşıma kapasitesinin yanında personele sağladığı yüksek koruma, ateş gücü ve görev ekipmanları ile askeri uygulamalar için ideal.

HIZIR

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni zırhlı araç 'Hızır 4x4' test sürüşlerine devam ediyor. 'Hızır 4x4'ün test sürüşlerinin Mart ayında sona ermesi bekleniyor.

UKAP

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler tarafından geliştirilen Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP),her türlü zorlu koşulu içeren saha testleriyle göreve hazırlanıyor.