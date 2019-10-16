Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte Türkiye'nin gururu yerli ve milli silahlarımız 16.10.2019 15:07

Türkiye özellikle son yıllarda yerli ve milli silah konusunda önemli adımlar atıyor. Terörle mücadelenin en kritik noktalarında güvenlik güçlerimize son teknolojiyle donanmış yerli ve milli silahlarımız eşkil ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı Türkiye'nin yerli ve milli silahlarını paylaştı. İşte ülkemizin gurur tablosu!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Türk savunma sanayisi tarafından üretilen çok sayıda yerli ve milli silah ile sistem kullanılıyor. Türkiye'nin yerli-milli silahları ve fark yaratan özellikleri vatandaşlar tarafında da merak ediliyor. Harekatta yararlanılan yerli çözümler arasında, ÇNRA çok namlulu roketatar sistemi, Fırtına obüsü ve Bayraktar TB2 SİHA da yer alıyor. İşte ülkemizin yerli ve milli silahları.