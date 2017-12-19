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Savcılıktan Rus Büyükelçi Karlov suikastı açıklaması!

19 Aralık 2017, Salı
Savcılıktan Rus Büyükelçi Karlov suikastı ile ilgili flaş açıklamalar geldi. Yapılan son dakika açıklamasına göre, Terörist Fetullah Gülen katili tanıyordu.
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