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Savcılık Tuzla'da sabotaj şüphesi olan kokuyla ilgili soruşturma başlattı

26.02.2019 12:23

İstanbul Tuzla'daki ağır koku ilçede panik yarattı. Çalışmalar sürerken Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sabotaj şüphesi olabileceğini söyledi. Öte yandan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlatıldı.


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