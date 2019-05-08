Haberler Web TV Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde cinayet silahının izine ulaşıldı (Video)

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde cinayet silahının izine ulaşıldı (Video)

08.05.2019 15:33

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde silahı temin ettiği iddiasıyla tutuklananların sayısı 3'e çıktı. Tanık R.E. yanında çalışan Halil C.'nin silahı DHKP-C ile irtibatlı olduğunu bildiği Hüseyin K.'ya verdiğini söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları