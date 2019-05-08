Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde cinayet silahının izine ulaşıldı (Video) 08.05.2019 15:33

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde silahı temin ettiği iddiasıyla tutuklananların sayısı 3'e çıktı. Tanık R.E. yanında çalışan Halil C.'nin silahı DHKP-C ile irtibatlı olduğunu bildiği Hüseyin K.'ya verdiğini söyledi.