Savaş Ay'ın arşivinden çıkan CHP gerçeği! 02 Ocak 2019, Çarşamba

1946 yılında çok partili hayata geçilmesinden bu yana CHP hiç bir zaman Türkiye'yi tek başına yönetecek şekilde iktidarı kazanamadı. Kimi şehirlerdeki yerel yönetimleri elinde bulunduran CHP buralarda da yaptığı hizmetlerle değil hep başarısızlıklarıyla gündeme geldi. Merhum gazeteci Savaş Ay'ın arşivinden CHP yönetimindeki Eskişehir'de yaşanan pis su skandalını ortaya çıkardığı işte o görüntüler...