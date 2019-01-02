1946 yılında çok partili hayata geçilmesinden bu yana CHP hiç bir zaman Türkiye'yi tek başına yönetecek şekilde iktidarı kazanamadı. Kimi şehirlerdeki yerel yönetimleri elinde bulunduran CHP buralarda da yaptığı hizmetlerle değil hep başarısızlıklarıyla gündeme geldi. Merhum gazeteci Savaş Ay'ın arşivinden CHP yönetimindeki Eskişehir'de yaşanan pis su skandalını ortaya çıkardığı işte o görüntüler...
Savaş Ay'ın arşivinden çıkan CHP gerçeği!02 Ocak 2019, Çarşamba
- Savaş Ay'ın arşivinden çıkan CHP gerçeği!
- Bakanlık açıkladı: Poşet kullanımında yüzde 70 azalma görüldü
- Çamlıca kulesinde katlar ortaya çıkmaya başladı
- Fatih Yedikule'de bina çöktü
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan FETÖ kumpasına tam destek!
- Peş peşe yola çıktılar… Sınırda hareketli dakikalar
- Eylem hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı yakalandı
- Tarlabaşı'nda otelde yangın
- Müge Anlı canlı yayınında Tahnal ve Palu ailesi hakkında akılalmaz iddialar! 2 Ocak Müge Anlı'da neler oldu?
- Yargıda yeni dönem başladı! Artık davaların bitiş tarihi belli olacak
- Duvarını balyozla delerek girdikleri kuyumcudan 4,5 kiloya yakın altın çaldılar
- Katliam görüntüleri darbecilerin iddiasını çürüttü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.