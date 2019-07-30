Türkiye'nin en seçkin birlikleri arasında yer alan SAT Komandolarımız, "başarmadan dönmek yok" parolasıyla verilen her görevi yerine getiriyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, SAT Komandoları'nın zor görevlerdeki üstün performansı yer alıyor.
SAT Komandoları'ndan nefes kesen tatbikat! (Video)30.07.2019 12:14
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