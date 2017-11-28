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Sarraf değil Atilla davası

28 Kasım 2017, Salı
FETÖ'nün sahte delillerinden alınan destekle görülen ABD'deki yeni kumpas davasındaki son gelişmeleri Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de değerlendirdi.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

kücücük abd den bize bir karar yada yaptırım çıkamaz kimin güçlü olduğunu onlar daha iyi biliyor

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cevapla 28.11.2017 14:07
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