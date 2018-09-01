Sarp Sınır Kapısı'nda valizden kadın çıktı! İşte o görüntüler 01 Eylül 2018, Cumartesi

Sarp Sınır Kapısı'nda valiz içinde Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen Özbekistan uyruklu kadını gören polisler şok oldu. Ekipler, valizden çıkan kadının kimlik sorgulamasında, 5 yıl süreyle yurda giriş yasağı olduğunu tespit etti. Olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.